Власти выплатят компенсацию девочке из Славска, которую покусала бродячая собака

Инцидент произошел еще 20 января. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на улице Советской в Славске бродячая собака укусила 9-летнюю девочку в область надбровья. По результатам проверки прокурор района направил в суд иск о взыскании в пользу несовершеннолетней в лице ее законного представителя компенсации морального вреда за счет казны Калининградской области. Судом исковые требования удовлетворил и постановил взыскать с министерства финансов области 25 тысяч рублей.

Отметим, что обязанность по организации отлова безнадзорных животных по закону лежит на правительстве Калининградской области, а также, в частности, на министерстве сельского хозяйства. По этой причине прокуратура области также внесла представление главе минсельхоза, который должен привлечь одного из своих подчиненных к дисциплинарной ответственности.

Решение суда в законную силу пока не вступило.