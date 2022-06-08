Житель Гусева избил посетителя кафе костылем

Все произошло в одном из кафе Гусева, где местный житель отмечал памятную дату. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, у мужчины возник конфликт с посетителями кафе, в результате чего агрессора попросили покинуть помещение. Однако свежий воздух не помог - мужчина решил вернуться и отомстить тем, кто его выгнал.

- Ворвавшись в заведение, злоумышленник выхватил у одного из отдыхающих костыль и ударил им по голове первого попавшегося мужчину. Удар пришелся по голове 67-летнего мужчины, который минуту назад вошел в кафе, чтобы купить сигареты, - рассказали в полиции.

Пострадавшего доставили в больницу с ранами и ушибами. В отношении дебошира, который ранее уже имел проблемы с законом, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит 2 года лишения свободы.