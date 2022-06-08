В тренерский штаб «Балтики» вернулся легендарный экс-наставник команды Леонид Ткаченко

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Бывший наставник «Балтики» Леонид Ткаченко утвержден на должность помощника главного тренера Сергея Игнашевича. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В общей сложности Ткаченко в качестве президента клуба, главного тренера и спортивного директора отдал «Балтике» восемь сезонов - с 1995 по 2010 годы (с перерывами). Леонид Иванович – рекордсмен среди тренеров «Балтики» по количеству матчей, проведенных под его руководством. Именно Ткаченко в сезоне-1995 вывел балтийцев в элиту отечественного футбола, а год спустя «Балтика» добилась наивысшего результата в своей истории – заняла 7 место в чемпионате страны.

В списке тренерских достижений Ткаченко также значатся – победа в Кубке СССР-1988 с харьковским «Металлистом» и работа с национальной сборной Украины. Последним профессиональным клубом для 68-летнего специалиста стала тверская «Волга», которую он тренировал в 2014 году.