В Калининграде собирают деньги для школьницы с тяжелой формой псориаза

. Фото: Фонд "Берег надежды"

16-летняя Оля Шумель, подопечная фонда «Берег надежды», страдает тяжелой формой псориаза. Болезнь стала проявлять себя три года назад, когда у девочки внезапно покрылись волдырями ступни. Спустя некоторое время пораженными оказались ноги и ладони рук, Оля не могла ходить, что-то делать руками. Диагноз установили в Москве.

- Оказалось, что это псориаз – заболевание, с которым человек вынужден жить всю жизнь. Причем у Оли наиболее тяжелая и необычная его форма. Чтобы ребенок мог нормально жить, необходимо раз в несколько месяцев проходить плановое лечение в Москве, - рассказывают в фонде. - Мама Оли работает шлифовщицей на мебельной фабрике и растит дочку одна.

Плановое лечение в Национальном медицинском центре исследования здоровья детей Минздрава РФ длится от 14 до 21 дня и оплачивается государством. Однако необходимо собрать средства на дорогу в , проживание рядом с местом лечения и возможные дополнительные обследования. Сумма к сбору - 120 000 рублей (на 2 поездки).

Сбор проводится здесь.