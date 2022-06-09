В МЧС сообщили подробности пожара, произошедшего в кафе в центре Калининграде

Вызов пожарным поступил 8 июня в 16.06. Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, пожар произошел в кафе на проспекте Мира - заведение расположено недалеко от зоопарка.

Огонь вспыхнул на кухне кафе, занимающего одноэтажное кирпичное здание.

- В вытяжной трубе произошло горение жировых отложений на площади 3 кв.м, - рассказали в МЧС.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5 и СПСЧ в составе 12 человек и 2 единицы техники. Во время пожара никто не пострадал.