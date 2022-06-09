В Калининграде в партии томатов обнаружили опасную гусеницу

. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

Гусеницу южноамериканской томатной моли обнаружили в партии томатов, ввезенных в Калининград из Северной Македонии. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.

Под фитосанитарный контроль попали 17 тонн свежих овощей и фруктов. Наличие гусеницы вредителя в жизнеспособном состоянии подтвердила лабораторная экспертиза. Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta) считается опасным вредителем овощных культур закрытого и открытого грунта. Зараженной признали 2,6 тонны томатов - их все направили на обеззараживание.

Как отмечают в Россельхознадзоре, с начала 2022 года это первый случай выявления южноамериканской томатной моли в свежих томатах.