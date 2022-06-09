В Черняховске в реке Анграпа утонул 39-летний мужчина

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В среду, 8 июня, в реке Анграпа возле железнодорожного моста в Черняховске обнаружили тело мужчины. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Личность погибшего установлена. По предварительным данным, 7 июня 39-летний мужчина купался в реке и на глазах отдыхающих ушёл под воду.

В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе ведомства.