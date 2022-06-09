Мошенники убедили пенсионерку из Светлогорска взять в кредит 500 тысяч и отдать им деньги

Жительница Светлогорска лишилась крупной суммы денег после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Аферисты позвонили 63-летней женщине и сообщили, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит, причем работники местного отделения банка, якобы в сговоре с ними.

Для того чтобы предотвратить «преступление» и помочь правоохранительным органам выявить злоумышленников, женщина должна была пойти в банк и успеть взять кредит на указанную сумму раньше, чем это сделают «мошенники». При этом, полученные деньги она обязана была немедленно перевести на «безопасный» счет, который был специально открыт на ее имя сотрудниками Центробанка.

Пенсионерка хотела сохранить взятые взаймы деньги у себя, однако мошенники предупредили ее, что в этом случае уголовное дело будет возбуждено уже в отношении нее самой т.к. выданные ей купюры принадлежат банку и помечены специальным образом. Испуганная женщина послушно пошла к банкомату в торговом центре и положила полмиллиона рублей на продиктованные ей мнимыми сотрудниками Центробанка счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело.