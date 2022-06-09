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Общество9 июня 2022 8:30

В Калининграде приставы заставили страховую компанию заплатить по своим обязательствам

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы помогли жителю Калининграда взыскать со страховой компании задолженность по возмещению стоимости ремонта поврежденного в ДТП автомобиля и компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Ранее страховая компания выплатила страховое возмещение в два раза меньше, чем стоил ремонт автомобиля. Мужчина не стал с этим мириться и обратился в суд, который вынес решение в пользу истца. Однако страховая не спешила возвращать горожанину 172 тысячи рублей.

Приставы установили, что за страховой компанией числятся 126 легковых автомобилей различных марок. И вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении всех машин.

Арест движимого имущества повлиял на руководство компании и задолженность перед взыскателем была погашена.