В Калининграде задержан серийный вор и грабитель

В Калининграде задержан подозреваемый в серии краж и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что 43-летний местный уголовник совершил несколько краж стройматериалов на строительных объектах и велосипедов из подъездов.

Помимо краж, злоумышленник ограбил на Каштановой аллее 49-летнюю женщину, отобрав у нее сумку с деньгами..

Всего по данным полиции, уголовник причастен как минимум к 9 эпизодам преступной деятельности на территории города. На время следственных действий он помещен под арест.