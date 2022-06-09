В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 9 июня нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в четверг, 9 июня, в течение дня отключено электричество в домах на 10 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Книжная 1а, 1-7, 2а-б, 2-6, 10-14

ул. Минусинская 18

пл. Октябрьская 34, 15-53

ул. П. Морозова 6-8, 5-23, 7а, 10-26 , 29, 31, 28-30 (гор. станция СМП), 34а, 35-39, 32-48,

36а, 38а, 40а, 42а, 46а, 48а

ул. Сосновая 3-5

ул. Красносельская 13-19

ул. Менделеева 2-8

пр-кт Победы 94, 106-108, 114

ул. Тенистая аллея 35-37, 37б,38 (школа № 19), 39б, 50в.

До 20 часов электричество отключено на ул. - Тенистая аллея 5-9а.

Холодное водоснабжение отключено:

с 09:30 до 17:00 по адресу ул. Ген. Челнокова 34-36,

с 09:00 до 16:00 на Московском пр-кте 184,

с 10:00 до 15:00 по адресам: ул. Коммунистическая 36-54, 51-59, ул. Летняя 48 (школа № 46), ул. П. Морозова 117-139, 146-156, 157-170,

с 10:00 до 11:00 на ул. Подп. Емельянова 153-157,

с 09:30 до 17:00 по следующим адресам: ул. Д. Донского 24-50, 23-27 (детская больница), 37, 37а, 39-43, 39а, 41а, 44а-б, 49-51, 49а, ул. Пушкина 25.