В Калининградской области утвердили дату губернаторских выборов

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Законодательное собрание Калининградской области утвердило дату проведения губернаторских выборов. Выборы главы региона пройдут 11 сентября. Решение об этом принято на заседании регионального парламента в четверг, 9 июня.

Также областные парламентарии утвердили количество подписей депутатов муниципальных советов, которые кандидат на выборах высшего должностного лица региона должен собрать в поддержку выдвижения своей кандидатуры. Таких подписей должно быть не менее тридцати.