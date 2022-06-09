В Черняховске арестовали пенсионера, который избил и душил 6-летнего мальчика

В Черняховске арестовали пенсионера, который угрожал убить 6-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Напомним, инцидент произошел 1 июня. 64-летний агрессивный пенсионер силой затащил в свой дом мальчика, где начал его душить, угрожать убийством и избивать.

По его словам, действия в отношении ребенка он совершил «в воспитательных целях». Якобы мальчик со сверстниками баловался, стучал в дверь его квартиры, после чего убегал, а также рвал цветы у него в палисаднике.

На мужчину завели сразу три уголовных дела: за угрозу убийством, за побои и незаконное лишение свободы