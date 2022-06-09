3,5 тысячи калининградцев прошли бесплатное обследование на рак кожи

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области в течение месяца проходила акция по раннему выявлению злокачественных новообразований кожи. Участниками акции по скринингу рака кожи в стали 3,5 тысячи пациентов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пациентов принимали 15 врачей-дерматологов. Осмотр и обследование проводились с использованием имеющихся в арсенале центра современных диагностических аппаратов — ручных дерматоскопов, позволяющих уже на первичном приеме отобрать пациентов, нуждающихся в дальнейшем специализированном лечении у онкологов.

«В Калининградской области злокачественные новообразования кожи – это, к сожалению, очень актуальный вопрос, потому что они занимают лидирующие позиции среди других видов онкозаболеваний, – отметила главврач Центра специализированных видов медицинской помощи Татьяна Задоркина. – И из тех 3,5 тысячи человек, которые к нам пришли, порядка двухсот были направлены к онкологу с подозрением на онкозаболевание кожи, в том числе меланому».