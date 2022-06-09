Антон Алиханов: Надеюсь, масочный режим не вернется

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Губернатор Антон Алиханов надеется, что масочный режим в Калининградской области не возобновится. Об этом глава региона заявил в ходе прямой линии с населением.

- Сегодня у нас было 11 случаев заболевания. Ковид с нами пока ещё. В летний период, как вы помните, в 2020 и 2021 годах заболеваемость снижалась. Как будет развиваться ситуация осенью, мне неведомо, заниматься прогнозами – дело неблагодарное. Но я надеюсь, что масочный режим не вернется никогда. Для этого необходимо следить за своим здоровьем, своих детей и близких, - сказал Антон Алиханов.

Напомним, масочный режим отменили в Калининградской области с 1 июня. Он был введен с мая 2020 года.