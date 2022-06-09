В Советске за минуту обворовали ювелирный салон

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Советске обокрали ювелирный салон, один из налетчиков задержан. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 4 часов утра несколько мужчин в масках повредили металлические жалюзи, отжали входную дверь и проникли в помещение. Они похитили около 80 ювелирных украшений и скрылись. Орудовали налетчики быстро, все действия заняли у них менее минуты.

Полицейские довольно быстро установили личность одного из налетчиков. Им оказался ранее судимый за разбой 31-летний местный житель. Задержали его при силовой поддержке бойцом СОБРа.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о заключении его под стражу на время следственных действий. Сотрудники полиции продолжают устанавливать участников.