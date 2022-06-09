Алиханов: Надеюсь, будем строить в районах Калининграда новые трамвайные линии

Во время прямой линии в четверг, 9 июня, Антон Алиханов прокомментировал перспективы развития трамвайного сообщения в Калининграде

- Обязательно спасем трамвайную сеть, - заверил губернатор. - Надеюсь, будут строиться и новые линии для новых застраиваемых районов.. К сожалению, в прошлые годы все это убивалось и пришло время воскресить. Это не разовая акция: мол, вот вам 16 трамваев и забудьте. Я сейчас настаиваю на том, чтобы маршрут «четверку» восстановили. Меня пытаются убедить, что она не сильно нужна и мы сейчас в дебатах , но, думаю, смогу убедить.

Напомним, сегодня проводятся работы по замене трамвайных путей на проспекте Мира. Там запустят трамвай №3, который будет курсировать между Южным вокзалом и Центральным парком.