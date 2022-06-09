Калининградец накануне дня рождения украл у соседки телевизор

В Калининграде полицейские раскрыли циничную кражу телевизора из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

38-летняя горожанка планировала скоротать время за просмотром увлекательных передач на федеральных телеканалах, однако вместо «Воскресного вечера» ей пришлось идти в полицию и писать заявление о пропаже телевизора за 15 тысяч рублей.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что в квартиру злоумышленник проник, открыв дверь ключом. Полицейские установили круг общения потерпевшей и вышли на жителя соседнего подъезда, который ранее бывал в гостях у женщины. Похищенный телевизор был обнаружен в его квартире.

Оказалось, что кражу подлый сосед совершил накануне своего Дня рождения. На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.