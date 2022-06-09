Роспотребнадзор предупреждает калининградцев об увеличении числа опасных встреч с лисами

Любоваться милыми лисицами лучше всего на выставках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 9 июня, региональный Роспотребнадзор на своем официальном сайте опубликовал предупреждение, адресованное не только калининградцам, но и гостям области.

- Управление Роспотребнадзора по Калининградской области обращает внимание жителей и гостей региона на увеличение числа встреч с лисами и правила поведения по профилактике бешенства, - говорится в обращении.

В ведомстве напоминают, что «бешенство – это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует».

Санитарная служба настоятельно рекомендует не приближаться к диким животным.

- Если на вашем пути появились лисы, то, несмотря на всю привлекательность рыжих красавиц, их не следует гладить и кормить с рук! Ведь, несмотря на милый вид, лисы могут быть опасны. Хищники относятся к семейству псовых, что роднит их с собаками. Как и собаки, лисы могут быть источником бешенства. При заражении бешенством лисы могут проявлять себя двояко. Одни ведут себя агрессивно и нападают на людей. Другие, наоборот, тянутся к людям и проявляют ласку, подобно домашним кошкам. Такое поведение для здоровой лисы нехарактерно. Лучше не приближаться к животному. А если произошел укус или ослюнение - немедленно обратитесь в больницу! – заостряют наше с вами внимание специалисты.

В телеграм-канале «Медицина 39» в официальной рекомендации сказано, что при укусах животных следует обращаться в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Калининграда (улица Невского, 90).

Прививки против бешенства (их цель - предотвратить развитие болезни!) в Калининградской области проводятся бесплатно.