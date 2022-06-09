В Калининградской области трое выпускников школ сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

Для выпускников школ сейчас - особая пора. Фото: Иван ВИСЛОВ

В региональном министерстве образования озвучили первые результаты ЕГЭ.

- В личных кабинетах участников ЕГЭ опубликованы результаты по химии, литературе и географии. Выпускники сдавали эти экзамены 26 мая, - уточнили в министерстве.

Есть и стобалльники – особая гордость!

Так, максимальный балл по химии получили трое выпускников: Анна Шиминас (ШИЛИ, Калининград), Матвей Чернов (гимназия № 7, Балтийск) и Семен Шкуратов (школа № 6, Калининград).

На экзамене по литературе наивысшего результата добились еще трое одиннадцатиклассников: Айшат Абдурагимова (лицей № 23, Калининград), Анна Нечаева (гимназия 32, Калининград), Юлия Пирогова (лицей № 5, Советск).

На следующей неделе выпускники узнают результаты двух обязательных ЕГЭ - по русскому языку и математике.

Вне сомнений - список лидеров пополнится.