В Калининграде ученые нашли новый вид жука-тенелюба

Жук-тенелюб найден в янтаре. Фото: БФУ им. И. Канта

Знакомьтесь! Перед вами жук-тенелюб. Возраст - 40 миллионов лет. Найден в инклюзе. Как же хорошо он сохранился. Кажется, успел осознать, бедняга, что застывает в янтаре - так покорно сложил лапки...

- Это новый для науки вымерший вид, - рассказал сотрудник научного центра «Геоэкология и морское природопользование» Института живых систем БФУ имени Канта Виталий Алексеев. – Тенелюб принадлежит к роду Ванахия, четыре ныне живущих вида которого населяют современную Палеарктику и встречаются от Северной Африки до Дальнего Востока, а также в Прибалтике.

По словам эксперта, три современных представителя этого рода связаны с древесными грибами рода Трихаптум.

- На основании достаточно строгой пищевой специализации жуков мы сделали вывод о высокой вероятности того, что грибы Трихаптум вполне могли быть пищей для жука. То есть они присутствовали в эоценовых янтарных лесах и росли, например, на отмерших хвойных деревьях, как и в современных лесах. Это, конечно, пока только предположение, основанное на косвенных свидетельствах. Оно должно быть верифицировано (подтверждено или опровергнуто) в будущем, - отметил Виталий Алексеев.