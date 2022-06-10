В Калининграде розы с выявленным цветочным трипсом направлены на уничтожение

В управлении Россельхознадзора по Калининградской области рассказали о выявленном в партии цветов из Кении опасном карантинном объекте.

- Специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль партии импортных срезов цветов и горшечных растений в количестве 73 тыс. штук. Розы, хризантемы, гвоздики и горшечные растения были ввезены на территорию РФ из Нидерландов, Колумбии, Кении и Эквадора, - говорится в отчете.

Партия подкарантинной продукции была досмотрена, отобранные образцы цветочной продукции исследованы.

- По данным лабораторной экспертизы, в партии срезанных роз из Кении выявлен западный (калифорнийский) цветочный трипс. В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации и по решению собственника 150 штук срезанных цветов направлены на уничтожение, - рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Добавим, калифорнийский цветочный трипс - насекомое, карантинный объект, наносит вред как овощным, так и цветочным культурам. Особенно вольготно вредитель чувствует себя в тепличных условиях.