Около Балтийска водолазы извлекли из затопленной немецкой баржи более 9 тысяч боеприпасов

Водолаз готовится к очередному погружению. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Работы по разминированию затопленной еще во время Великой Отечественной войны немецкой баржи около Балтийска проводит сводный отряд, в состав которого входят поисковый спасательный отряд МЧС России по Калининградской области и Центр ГИМС, а также специалисты Центра спасательных операций особого риска «Лидер».

- С 24 мая этого года специалисты ежедневно поднимают на поверхность сотни снарядов времен Великой Отечественной войны. Далее взрывоопасные предметы доставляют на берег и увозят на полигон для уничтожения. За неполные три недели обнаружено и уничтожено более 9 тысяч боеприпасов, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве напоминают, что баржа находится на 17-метровой глубине, что сравнимо с высотой шестиэтажки, в полутора километрах от городского пляжа в Балтийске. После шторма иногда снаряды выносит на берег, что создает особую опасность во время купального сезона.

Первая информация о том, что в 1,5 километра от береговой черты на внешнем рейде порта Балтийск находится судно, поступила от дайверов-любителей еще в 2009 году.

В 2010 году в результате экспедиции, организованной и проведенной МЧС России, судно было идентифицировано как немецкая самоходная сухогрузная баржа водоизмещением 1300 тонн. Баржа разорвана на две части и занесена илом и песком. Десятиметровый промежуток между фрагментами судна покрыт множеством взрывоопасных предметов, подвергшихся сильной коррозии. При этом еще большее количество смертоносного груза сосредоточено в трюмах.

В 2021 году специалисты «Лидера» в составе сводного отряда МЧС России совершили более 214 глубоководных спусков, тогда в общей сложности водолазы провели под водой почти 250 часов. Со дна моря подняли и уничтожили 9747 боеприпасов.

- Чтобы предотвратить беду, подразделения МЧС будут работать до полного обезвреживания объекта. Хотя сложность для погружений создает непредсказуемость калининградской погоды, - отметили в МЧС.