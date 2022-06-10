В Калининграде объявлен сбор для изготовления решетки на один из входов кирхи в Залесье

Участники сбора уже спроектировали вид на кирху с установленной решеткой. Фото: организация «Хранители руин».

Сообщество «Хранители руин» на своей странице во ВКонтакте объявило о старте первого целевого сбора.

- Мы хотим поставить решетку на вход в прекрасную кирху Меляукена, и нам нужна ваша помощь! 25 июня мы готовим новый выезд на руины кирхи в Залесье (под Полесском), к этому времени нам нужно собрать средства на изготовление и установку решетки на один из входов в кирху, который сейчас заложен кирпичом, - обращаются ко всем неравнодушным калининградцам организаторы.

Сообщается, что «установка решетки согласована с Русской православной церковью (собственником объекта) и службой охраны памятников».

- Мы привели в порядок территорию вокруг памятника, пришла пора заняться внутренним пространством. Установка решетки позволит навести порядок внутри и предотвратить неконтролируемый доступ в здание - пока не проведены противоаварийные работы, внутри находиться небезопасно. Решетка позволит защитить внутреннее пространство кирхи от вандалов и асоциальных личностей, - объясняют важность сбора хранители руин.

Всего нужно собрать 25 000 рублей (это стоимость материалов и замков, работы мастера, а также транспортировки решетки).

5000 рублей уже предоставила РПЦ.

Остальные 20 000 рублей надо собрать вместе!

Подробнее о сборе можно узнать здесь.