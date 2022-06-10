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Лето в городе10 июня 2022 6:27

Синоптики рассказали, чем порадует погода на праздничных выходных в Калининграде

Дождь возможен только в понедельник
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде на трехдневных праздничных выходных в Калининграде. Судя по всему, можно строить планы на отдых на природе.

По данным Гидрометцентра России, в субботу температура воздуха в нашем городе составит +22 градуса. Осадки не ожидаются, атмосферное давление сохранится слегка повышенным - 763 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье характер погоды не изменится. Термометры покажут +21...+22 градуса, дождя вновь не будет.

С понедельника начнется небольшое похолодание. По самым пессимистичным прогнозам, температура упадет до +16...+17 градусов - такой прогноз дает портал rp5.ru. У Гидрометцентра цифры выше: до +20 днем и +11 ночью. При этом ожидается небольшой дождь и ветер скоростью до 10 метров в секунду.