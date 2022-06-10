В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 10 июня нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 10 июня, в течение дня отключено электричество в домах на 9 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на:

ул. Нахимова 5,10,15,18/1,

ул. Чапаева 34,35,40,41,45,

пер. Нахимова 3,7-11,12,15,

До 18 часов электричество отключено на:

ул. Красносельская 13-19,

ул. Менделеева 2-8,

пр-кт Победы 94, 106-108, 114,

ул. Свободная 34(д/с №1),

ул. Д. Донского 9(д/с №100),

ул. Гостиная 4-8,5,7,9(д/с №71),10-14,20,22-28а.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 15.00 –

ул. Осенняя 20,

ул. Чернышевского101.