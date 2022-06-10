На выходных в области меняется расписание пригородных поездов

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С 11 по 13 июня на Калининградской железной дороге частично корректируется расписание пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

На приморских направлениях в понедельник, 13 июня, поезда будут курсировать чаще - по расписанию выходного и праздничного дня.

Поезда сообщением Калининград - Железнодорожный и Калининград - Черняховск, курсирующие по выходным и праздничным дням, назначены и на ближайший понедельник. С Южного вокзала рельсобус в Железнодорожный отправится в 9.20, а из Железнодорожного - в 15.30. В Черняховск из Калининграда отправится в 8.40, обратно из Черняховска - в 12.58.

Также скорректировано расписание пригородных поездов на советском направлении. В частности, так называемый «студенческий» поезд из Советска в Калининград будет отправляться не 12 июня, а на следующий день – в понедельник. Время отправления не меняется - 17.58.