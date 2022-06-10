Тяжелоатлеты из Калининграда выиграли четыре медали первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Республике Коми завершились национальные соревнования среди штангистов не старше 22 лет. В Сыктывкаре соперничали 270 тяжелоатлетов из 48 регионов РФ.

Калининградскую область успешно представили воспитанники училища олимпийского резерва региона и муниципальной спортивной школы Пионерского, которые завоевали три серебряные и две бронзовые награды.

Три призовых места среди соперников массой до 55 килограммов занял мастер спорта России Владислав Аширов. Рывок штанги весом 95 килограммов и толчок штанги весом 120 килограммов обеспечили ему серебро и бронзу за упражнения, а также общее серебро за сумму двоеборья.

Дарья Юдович среди девушек массой до 59 килограммов повторила юношеский рекорд, успешно толкнув штангу весом 96 килограммов. Это обеспечило ей «малую» серебряную медаль. Но затем ее 72-килограммового рывка не хватило для призового места по итогам двоеборья.