Житель Нестерова зарезал приятеля и уснул в кровати погибшего

В Нестерове завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 25 января обвиняемый распивал спиртное в квартире своего знакомого по улице Ленинградской. В процессе застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину квартиры не менее пяти ударов ножом в область груди.

От полученных ранений 53-летний мужчина умер на месте преступления, а пьяный убийца лег спать в квартире убитого. Проснувшись наутро и обнаружив товарища без признаков жизни, мужчина самостоятельно пришел в правоохранительные органы и сообщил о случившемся.

Вину в совершении указанного преступления обвиняемый признал в полном объеме, дал подробные признательные показания, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.