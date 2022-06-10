. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде впервые прошло первенство России по тхэквондо. Масштабные отечественные соревнования организовали во Дворце спорта «Юность». В возрастной категории «кадеты» соревновались 720 представителей 53 регионов РФ.

Турнир длился пять дней подряд, был организован на пяти татами. Победу в общекомандном зачете праздновали представители Ростовской области, опередив Краснодарский край и Ивановскую область.

По данным региональных властей, этим видом спорта в области занимается около двух тысяч человек. В прошлом году Калининград впервые принял молодежное первенство Северо-Западного федерального округа по тхэквондо. Победителями тогда стали семеро калининградских атлетов. А на трех первенствах России 2021 года отличились Артем Рошка, Артем Соловьев и Вероника Жупанова, завоевав две серебряные и одну бронзовую награды.