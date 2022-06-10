Калининградец погасил долги по налогам после ареста «Мерседеса»

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Судебные приставы заставили жителя Калининграда погасить задолженность по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Калининградец задолжал государству 130 тысяч рублей по налогам и не спешил добровольно погашать задолженность. Тогда приставы арестовали принадлежащий ему «Мерседес» и объект незавершенного строительства.

Чтобы снять ограничения, мужчина перечислил всю сумму задолженности. На этом основании исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.