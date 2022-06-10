В Правдинске будут судить подполковника полиции за сбитую насмерть женщину

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В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из отделений полиции. 43-летнего подполковника полиции обвиняют в совершении ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Трагедия произошла 12 декабря 2020 года в Правдинске. По версии следствия, начальник отделения полиции Озерского района сбил 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Экспертиза установила, что высокопоставленный правоохранитель двигался со скоростью не менее 77 км/ч при ограничении скоростного режима на данном участке дороги 60 км/ч. Сам полицейский вину не признал, заявив, что не имел технической возможности предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.