Установить бойлер и починить розетку: В Калининграде вырос спрос на услуги мастеров на час

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В Калининграде вырос спрос на услуги мастеров на час. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией «Авито».

В мае в Калининграде спрос на услуги мастеров на час на портале «Авито» вырос на 44%. Среди популярных услуг от профессионалов в канун сезона отключения горячей воды - ремонт и установка водонагревателей.

Также жители региона чаще обращаются за помощью специалистов по сантехнике (+29%) и электрике (+75%). По данным исследования, объявлений от профессионалов за год стало больше на 22%.