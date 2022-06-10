В Калининграде открыли памятную доску Герою России Антону Старостину

На фасаде школы № 36 Калининграда установлена памятная доска. Фото: мэрия Калининграда

В пятницу, 10 июня в школе № 36 Калининграда прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию памятной доски Антону Старостину - командиру танковой роты танкового батальона 126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота, старшему лейтенанту, учившемуся в этой школе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда

Антон Старостин с первого дня участвует в специальной военной операции. Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2022 года за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Антону Старостину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».

Известно, что в мероприятии приняли участие и родители Антона Старостина.

Памятная доска установлена по инициативе военно-исторического общества.

О подвиге Антона Старостина и других участников специальной военной операции можно прочитать здесь.