Под Багратионовском спасатели ликвидировали последствия смертельной аварии

На место аварии под Багратионовском выезжали пожарные.
Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
Авария произошла на нерегулируемом перекрестке улиц Садовой и автодороги «Обход города Багратионовска» на территории Багратионовского муниципального округа в пятницу, 10 июня.
- В результате столкновения двух автомобилей есть пострадавшие, - говорится в отчете регионального МЧС.
Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-18 в составе 4 человек и 1 единицы техники.
В социальных сетях комментаторы писали, что один из участников аварии не уступил дорогу. Сообщают, что есть погибшая – водитель «Опеля». Женщина работала учителем, остались двое детей.
Оценки произошедшего от дорожной полиции пока не поступало.