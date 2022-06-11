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Общество11 июня 2022 6:19

Под Багратионовском спасатели ликвидировали последствия смертельной аварии

В социальных сетях пишут, что в результате ДТП погибла учительница
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
На место аварии под Багратионовском выезжали пожарные.

На место аварии под Багратионовском выезжали пожарные.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Авария произошла на нерегулируемом перекрестке улиц Садовой и автодороги «Обход города Багратионовска» на территории Багратионовского муниципального округа в пятницу, 10 июня.

- В результате столкновения двух автомобилей есть пострадавшие, - говорится в отчете регионального МЧС.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-18 в составе 4 человек и 1 единицы техники.

В социальных сетях комментаторы писали, что один из участников аварии не уступил дорогу. Сообщают, что есть погибшая – водитель «Опеля». Женщина работала учителем, остались двое детей.

Оценки произошедшего от дорожной полиции пока не поступало.