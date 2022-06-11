В Калининградской области уже неделю ищут 20-летнего Ярослава Савицкого

Если вы видели Ярослава Савицкого, сообщите об этом в полицию или волонтерам. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

20-летний Ярослав Савицкий, житель поселка Рощино Зеленоградского муниципального округа, ушел из дома еще 4 июня. И вот уже неделю идут поиски, но пока безрезультатно.

Его приметы: рост 183 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, короткая стрижка.

Был одет: в черно-белую куртку «Адидас», темные шорты, черные кроссовки, пятнистую кепку.

Близкие особенно подчеркивают: Ярослав может нуждаться в медицинской помощи.

Поисково-спасательный отряд «Запад» обращается к жителям региона: если вам что-либо известно о его местонахождении Ярослава Савицкого, сообщите об этом по телефонам горячей линии:

- 8 (4012) 508-038;

- 8 (4012) 520-444.