В Калининграде обсуждают скульптуру, которая могла бы занять пустующий пьедестал на Верхнем озере

Есть идея - установить на пьедестал скульптуру. Но вот какую?.. Фото: мэрия Калининграда

В сообществе «Администрация Калининграда» в ВКонтакте горожанам предлагают поделиться идеями о скульптуре, которая могла бы занять пустующий пьедестал у Верхнего озера.

- На Верхнем озере есть пьедестал под скульптуру, но самой скульптуры нет. Админ паблика, пользуясь властью, конечно же узурпировал право первого голоса и нарисовал кота, но на самом деле администрации важно мнение горожан. Ответьте в комментариях на простой вопрос: "Вместо кота может быть кто? Или что?" – обратились к горожанам в сообществе.

Власти дают на обсуждение неделю.

- Недельки на раздумье, надеемся, всем хватит. После отберем до 5 лучших идей, которые лягут в основу конкурса разработки визуализации малой архитектурной формы, - говорится в обращении.

Среди предложений: Гофман или кто-то из персонажей этого писателя, например, Щелкунчик; земной шар; пара лебедей. Есть предложение – ликвидировать пьедестал, а на этом месте посадить дерево.

Принять участие в обсуждении можно здесь.