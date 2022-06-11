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Общество11 июня 2022 8:07

В Калининграде будет работать поэтический открытый микрофон

Желающим прочесть стихи необходимо зарегистрироваться
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ

В субботу, 11 июня в Калининграде будет работать поэтический открытый микрофон (16+), когда любой желающий сможет поделиться своим творчеством или прочесть стихи больших поэтов.

- К прочтению допускается любая современная поэзия - как написанные вами стихи, так и ваши любимые стихи других современных авторов (но мы больше настроены на первое, ведь хотим дать возможность авторам раскрыться), - обращаются организаторы события, сообщество «СПИЧ» на совей странице в ВКонтатке. - К прочтению не допускаются тексты, содержащие политические, религиозные и межнациональные разногласия.

Начало мероприятия в 18:00. Все пройдет в пространстве арта и коворкинга «Сигнал» на улице Леонова, 22.

Вход – 100 рублей.

Зарегистрироваться можно здесь.