В больнице скорой медицинской помощи Калининграда возобновила работу православная часовня

Часовня снова работает в больнице скорой медицинской помощи. Фото: Калининградская епархия

В больнице скорой медицинской помощи Калининграда возобновила работу часовня. Перерыв был связан с ковид-ограничениями. Об этом сообщается на странице Калининградской епархии РПЦ в ВКонтатке.

- Часовня приписана к храму святых бессребреников Космы и Дамиана микрорайона Космодемьянского Калининграда, - говорится в сообщении. - Больница выделила новое, светлое, удобное помещение, которое было отремонтировано силами прихода и подготовлено к богослужениям.

Клирики храма – настоятель иерей Сергий Василевский и штатный священник - иерей Сергий Герасимов регулярно посещают больных в палатах, исповедуют, причащают, еженедельно служат молебен о здравии. Священникам помогают женщины-волонтеры, которые ежедневно дежурят в часовне, собирают требы, помогают больным подготовиться к причастию.

- После продолжительного карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции церковь постепенно возвращается к своему служению в стационарах. Пригласить священника в палату можно и по общему телефону горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие»: 8-800-70-70-222, - сообщили в епархии.