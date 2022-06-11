Житель Корнево из-за конфликта украл у неприятеля развивающие игрушки

С заявлением о краже в полицию обратился 28-летний житель поселка Корнево Багратионовского района. Мужчина сообщил, что в его дом пробрался вор и украл мужскую куртку, документы, рюкзак и развивающие игрушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Багратионовский» установили личность злоумышленника. Им оказался безработный 32-летний местный житель, неоднократно судимый за кражи, - рассказали в полиции.

Как выяснилось, ранее у подозреваемого был конфликт с потерпевшим. Чтобы ему отомстить, он решил обокрасть его и раздать краденое. Детские игрушки мужчина подарил родственникам, а куртку решил оставить себе.

В отношении злоумышленника следователями возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». На период следственных действий мужчина заключен под стражу.