В БФУ назвали размер самой большой стипендии для первокурсников

Есть успехи в учении - значит, станешь обладателем хорошей стипендии.
Фото: БФУ им. И. Канта
В Калининградской области близится старт приемной кампании в вузы. В БФУ имени Канта опубликовали данные о самых заманчивых стипендиях, которые, понятное дело, не выплатят просто за красивые глаза.
Для студентов, зачисленных на первый курс очной формы обучения на бюджетной основе на программы бакалавриата и специалитета, установлены такие размеры стипендий:
- 25 000 рублей - для обучающихся, использовавших право на прием без вступительных испытаний;
- 20 000 рублей - для обучающихся, набравших 100 баллов по одному из вступительных испытаний в форме ЕГЭ;
- 12 000 рублей — для обучающихся, набравших сумму баллов по трем общеобразовательным предметам ЕГЭ от 280 баллов и выше;
- 7 000 рублей — для обучающихся, набравших сумму баллов по трем общеобразовательным предметам ЕГЭ от 260 баллов до 279 баллов.