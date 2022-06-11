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Общество11 июня 2022 10:18

В БФУ назвали размер самой большой стипендии для первокурсников

С 20 июня стартует приемная кампания в вузы
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Есть успехи в учении - значит, станешь обладателем хорошей стипендии.

Есть успехи в учении - значит, станешь обладателем хорошей стипендии.

Фото: БФУ им. И. Канта

В Калининградской области близится старт приемной кампании в вузы. В БФУ имени Канта опубликовали данные о самых заманчивых стипендиях, которые, понятное дело, не выплатят просто за красивые глаза.

Для студентов, зачисленных на первый курс очной формы обучения на бюджетной основе на программы бакалавриата и специалитета, установлены такие размеры стипендий:

- 25 000 рублей - для обучающихся, использовавших право на прием без вступительных испытаний;

- 20 000 рублей - для обучающихся, набравших 100 баллов по одному из вступительных испытаний в форме ЕГЭ;

- 12 000 рублей — для обучающихся, набравших сумму баллов по трем общеобразовательным предметам ЕГЭ от 280 баллов и выше;

- 7 000 рублей — для обучающихся, набравших сумму баллов по трем общеобразовательным предметам ЕГЭ от 260 баллов до 279 баллов.