В БФУ назвали размер самой большой стипендии для первокурсников

Есть успехи в учении - значит, станешь обладателем хорошей стипендии. Фото: БФУ им. И. Канта

В Калининградской области близится старт приемной кампании в вузы. В БФУ имени Канта опубликовали данные о самых заманчивых стипендиях, которые, понятное дело, не выплатят просто за красивые глаза.

Для студентов, зачисленных на первый курс очной формы обучения на бюджетной основе на программы бакалавриата и специалитета, установлены такие размеры стипендий:

- 25 000 рублей - для обучающихся, использовавших право на прием без вступительных испытаний;

- 20 000 рублей - для обучающихся, набравших 100 баллов по одному из вступительных испытаний в форме ЕГЭ;

- 12 000 рублей — для обучающихся, набравших сумму баллов по трем общеобразовательным предметам ЕГЭ от 280 баллов и выше;

- 7 000 рублей — для обучающихся, набравших сумму баллов по трем общеобразовательным предметам ЕГЭ от 260 баллов до 279 баллов.