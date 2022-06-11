В полиции рассказали подробности смертельной аварии под Багратионовском

В пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области рассказали подробности смертельной аварии, произошедшей в пятницу, 10 июня под Багратионовском.

- 10 июня в 19 часов 42-летняя водитель автомобиля «Опель Вектра» двигалась по улице Садовой в городе Багратионовске в направлении автодороги «Обход города Багратионовска». При проезде нерегулируемого перекрестка улицы Садовой и автодороги «Обход города Багратионовска» не выполнила требования знака 2.5 ПДД РФ - не уступила дорогу двигавшемуся по главной дороге в направлении государственной границы автомобилю «Форд» под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель Вектра» от полученных телесных повреждений скончалась на месте до приезда скорой помощи, годовалая пассажир автомобиля «Форд» получила телесные повреждения.

В настоящее время правоохранители продолжают проводить проверку.

В социальных сетях пишут, что погибшая – учитель, осталось двое детей.