В Калининграде за два дня собрали нужную сумму для сохранения кирхи в Залесье

По проекту, решетка закроет один из входов в кирху. Фото: организация «Хранители руин».

Организаторы первого целевого сбора в сообществе «Хранители руин» в ВКонтакте сообщили радостную новость о судьбе кирхи Меляукена.

- Сбор завершен! Спасибо большое всем, кто поучаствовал переводами и репостами! Мы собрали даже больше необходимых 20 000 рублей - всего за два дня. Остаток отправим на следующие проекты сборов, будем держать вас в курсе. Так что решетке в кирхе Меляукена быть!

Организаторы пообещали в конце июня предоставить фотоотчет.

Цель сбора – установить решетку на один из входов в кирху, расположенную в поселке Залесье под Полесском. Решетка предотвратит неконтролируемый доступ в здание.