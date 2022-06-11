В Калининградской области за сутки выявлено 25 случаев заражения коронавирусом

В калининградских лабораториях продолжают подтверждать случаи заражения COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Калининградской области в июне 2022 года уже второй раз уровень выявляемости коронавируса достиг отметки - 25 случаев в сутки. Пока это суточный максимум для текущего месяца, с первого дня которого в регионе приостановили действие масочного режима: такие данные зафиксированы в воскресенье, 5 июня и в субботу, 11 июня.

Из 25-ти заболевших только двум пациентам понадобилась госпитализация.

Также за последние сутки выздоровели 15 человек.

Кроме этого, в регионе продолжают фиксировать летальные случаи в результате заражения COVID-19. За минувшие сутки – еще один умерший. Всего с начала пандемии от коронавируса в Калининградской области скончалось 1 919 человек.

- В настоящее время коллективный иммунитет в регионе составляет 29, 6 %, - такие данные опубликованы на портале Стопкоронавирус.рф.