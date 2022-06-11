Двадцать калининградских НКО одержали победу во втором конкурсе 2022 года от Фонда президентских грантов

Председатель совета клуба «Бусидо» Алексей Лаврентьев с соколом Дайме. Фото: СОЦСЕТИ

Фонд президентских грантов опубликовал результаты второго конкурса 2022 года – по его итогу выиграли 20 проектов из Калининградской области. Общая сумма привлеченных ими средств составила почти 40 млн рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

Среди победителей есть как организации, регулярно побеждающие в грантовых конкурсах, так и новички. Приоритетными направлениями стали: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, а также поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

- Самая распространенная сумма гранта в этом конкурсе – около 3 миллионов рублей на одну нашу НКО. Мы видим устойчивую динамику по объему привлекаемых средств, – отметил министр по муниципальному развитию и внутренней политике Андрей Сергеев. – Каждый проект – возможность помочь жителям области, повысить качество жизни.

В списке победителей: клуб любителей соколиной охоты «Бусидо», студия эстрадно-сценического мастерства Е. Щедриной, федерация конного спорта Калининградской области, хоспис «Дом Фрупполо» и другие.