Калининградец своровал электросамокат с хорошо работающими датчиками, фиксирующими передвижение

Интересно, похититель знал, что у самоката все ходы записаны... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением о краже электросамоката обратился сотрудник компании, предоставляющей средства передвижения напрокат. Мужчина сообщил, что имущество стоимостью свыше 20 тысяч рублей было похищено в утреннее время с улицы Генерала Челнокова в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

- Установить маршрут передвижения удалось по датчикам, встроенным в самокат. Сотрудники компании видели, что злоумышленник движется к лесополосе поселка Константиновка Гурьевского района. Там служба безопасности фирмы попыталась самостоятельно перехватить похитителя, но он сбежал, бросив краденое, - отметили в полиции.

Но сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда нашли 41-летнего жителя Гурьевска, задержали его и доставили в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном. По словам похитителя, самокат он увез на машине, хотел оставить для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

На время предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.