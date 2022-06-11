В Калининграде более 800 семей военнослужащих готовятся к новоселью

В этот дом вот-вот въедут новоселы. Фото: пресс-служба Балтфлота

Новый многоквартирный жилой дом для военнослужащих Балтийского флота построен в жилом комплексе, который располагается в районе улиц Артиллерийской и Александра Невского в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

- В монолитном четырехподъездном доме (5,2 тыс. м²) переменной этажности (4-5 этажей) разместится 121 квартира-студия: 103 однокомнатных и 18 двухкомнатных, - рассказали в пресс-службе. - Жилье сдается с отделкой, сантехникой и электрическими плитами. Каждая квартира оснащена противопожарной сигнализацией, а просторные фойе — автоматическими энергосберегающими системами освещения.

Отапливаться жилой комплекс будет автономно: для этого на территории возвели газовую котельную (производительностью 5,4 МВт), которая будет подавать тепло и горячую воду в новые дома.

В настоящее время один из домов специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ готовят к сдаче.

Но сдача это дома – лишь часть большой задачи. В общей сложности, когда будут сданы все дома комплекса, обладателями служебного жилья в них станут свыше 800 военнослужащих, что существенно сократит очередь на получение служебного жилья.