Антон Алиханов поздравил жителей Калининградской области с Днем России

. Фото: Правительство Калининградской области

Губернатор Антон Алиханов опубликовал поздравление жителям. Калининградской области с Днем России.

- Это особенный для нашей великой страны праздник, объединяющий всех граждан, независимо от их вероисповедания и национальности, - говорится в тексте. - Мы едины в любви к Отечеству, гордимся тем, что мы россияне. Мы стремимся быть достойными наследия предков, огромными усилиями и подвигом сделавших все для укрепления нашего государства. Достижения жителей Калининградской области – наша гордость. Трудом сельхозработников, учителей, врачей, рабочих, предпринимателей и руководителей предприятий, успехами ученых, деятелей культуры, победами спортсменов, профессионализмом военнослужащих, инициативами общественников и нашей талантливой молодежи складывается сегодня новая история России. Мы все вместе создаём будущее страны, которое зависит от результатов работы каждого из нас.

Губернатор пожелал жителям региона чувствовать себя «счастливыми и нужными на работе, чтобы вас радовали близкие, поддерживали друзья и единомышленники».

- Пусть и дальше из вашего каждодневного благополучия складывается процветание Калининградской области. Новых достижений, здоровья и неиссякаемой энергии на благо России! С праздником! - написал Антон Алиханов.