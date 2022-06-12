В ДТП на трассе Калининград-Мамоново погибли три человека

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Трагедия произошла в воскресенье, 12 июня, около 15 часов дня на трассе Калининград-Мамоново (Берлинское шоссе) в районе поселка Новоселово. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, «Фольксваген Гольф», выезжавший со второстепенной дороги, не уступил двигавшемуся по главной БМВ. В результате столкновения погибли водитель «Фольксвагена» 2002 года рождения и двое пассажиров 2000 и 2006 годов рождения.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, экстренные службы и следственная оперативная группа. Выясняются все обстоятельства.