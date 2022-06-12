Алиханов вручил государственные награды участникам специальной военной операции на Украине

. Фото: Правительство Калининградской области

Торжественная церемония состоялась в ходе рабочего выезда губернатора в Балтийск 12 июня. Как сообщает пресс-служба правительства, на площади Балтийской славы прошел концерт в честь Дня России. Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших российских военнослужащих.

На сцене Антон Алиханов вручил участникам специальной военной операции на Украине государственные награды за проявленное мужество и героизм во время проведения специальной военной операции на Украине.

- Сегодня я горд стоять рядом с теми, кто с честью выполнил задачи, поставленные верховным главнокомандующим, - подчеркнул губернатор. – С ребятами, которые совершили личные подвиги, защитили русских людей, нашу историю, могилы наших предков.